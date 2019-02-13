Мангер заявив, що готовий пройти допит на поліграфі

Фото: Владислав Мангер (Віталій Носач, РБК-Україна)

Адвокати вважають, що свідчення двох свідків зі слів третіх осіб не можна вважати достатніми доказами

Адвокати глави Херсонської обласної ради Владислава Мангера заявили про його готовність пройти поліграф з питання вбивства активістки Катерини Гандзюк. Про це в ході судового засідання повідомив захисник Костянтин Глоба, передає кореспондент РБК-Україна.

"Пан Мангер виявив бажання пройти поліграф. Потрібно поставити питання, замовив він вбивство Катерини Гандзюк. Іншої можливості дізнатися правду у нас немає", - додав він.

Адвокати наполягають, що свідчення двох свідків зі слів третіх осіб не можна вважати достатніми доказами.

"Коли сталася ця трагедія, і в мене був перший допит в поліції, я тоді заявив, що готовий пройти допит на поліграфі", - додав сам Мангер.

Додамо, що адвокати Мангера готові внести за нього заставу.

Нагадаємо, 11 лютого Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Заступник генпрокурора Юрій Столярчук вручив підозру голові Херсонської обласної ради в організації замовлення вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті, вчиненого з корисливих мотивів, на замовлення, з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб.