Суд знову не розглянув клопотання про відсторонення Мангера

Фото: Владислав Мангер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Коли відбудеться наступне засідання наразі не відомо

Шевченківський районний суд Києва знову відклав розгляд клопотання про продовження терміну відсторонення з посади голови Херсонської ОДА підозрюваного у замовленні вбивства Катерини Гандзюк Владислава Мангера на невизначений термін. Про це розказала секретар судового засідання, повідомляє РБК-Україна.

Наразі не відомо, коли відбудеться наступне засідання Так, розгляд мав розпочатися об 11:45, однак прокурор в коментарі повідомив, що адвокати подали клопотання про відкладення засідання через хворобу Мангера і його перебування в реанімації.

Прокурор заявив, що не затребував у сторони обвинувачення оригінал довідки про хворобу Мангера, однак до матеріалів справи копію довідки долучили.

На питання про те, чи довідка дійсна, прокурор відповів: "я не знаю". Сторона обвинувачення впевнена, що Мангер перебуває у лікарні, оскільки на ньому вдягнений електронний засіб контролю.

"Там ще суддю змінили. Вбачаю звичайно (у діях адвокатів ознаки затягування, - ред.)", - зазначив прокурор.

Від початку на розгляд справи був призначений суддя Дмитро Мальцев, однак, як вдалося дізнатись, він з понеділка до 12 квітня у відрядженні. За словами прокурора, на сьогоднішнє засідання авторозподілом було визначено до розгляду суддю Наталю Притулу.

"Від обох сторін надійшли клопотання про перенесення розгляду у зв'язку із хворобою Мангера. Адвокати подали його вчора, а прокурор сьогодні вранці", - повідомила секретар.

Зазначимо, вчора засідання з приводу продовження терміну відсторонення Мангера теж не відбулось. Адвокати розказали, що Мангер перебуває в реанімації в Херсоні у важкому стані.

Засідання в суботу теж не відбулось, тоді адвокати заявили, що Мангер захворів. До цього суд також намагався розглянути дане клопотання про відсторонення.

Відзначимо, 6 квітня в суботу, термін відсторонення Мангера від посади завершився, і, як заявив прокурор, він фактично вже може приступати до виконання обов'язків.