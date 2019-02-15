Мангер може бути причетний до побиття журналіста, - адвокат

Голова Херсонської облради міг бути причетний до нападу на Сергія Нікітенка

Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк глава Херсонского областного совета Владислав Мангер может быть причастен к нападению на журналиста Сергея Никитенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката Маси Найема.

В частности, адвокат отметил, что сведения о возможной причастности Мангера к нападению на Никитенко содержатся в определении Херсонского городского суда от 19 ноября. По словам Найема, следователи по этому делу просили суд разрешить доступ к данным мобильных операторов и телефонов причастных к преступлению.

"Под закрытыми в реестре гражданами, судя по должностям и датам рождения, возможно значатся глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и Алексей Левин, которого полиция и свидетель ошибочно считали его советником. О том, что Левин являлся советником Мангера, в показаниях ошибочно говорят еще ряд свидетелей и организаторов убийства Кати Гандзюк (исходя из того, что говорили прокуроры во время избрания меры пресечения нескольким организаторам убийства Кати). Скорей всего, для важности сам Левин именно так и представлялся в определенных кругах", - отметил Найем.

Также в документе приведены показания свидетеля, который слышал разговор между Мангером и Левиным о нападении на Никитенко.

"Судя по всему, на основании этих данных суд дал разрешение на доступ к данным мобильных операторов о телефонных соединениях Алексея Левина", - добавил адвокат.

Напомним, в июне 2018 года в Херсоне избили журналиста Сергея Никитенко.

Ранее также стало известно, что Алексей Левин, который фигурирует и в деле об убийстве Екатерины Гандзюк, скрывается в Доминиканской Республике.