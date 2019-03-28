Мандат Столтенберга продовжили до 2022 року

Мандат генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продовжили до 30 вересня 2022 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Північноатлантичного альянсу.

Повідомляється, що в НАТО домовилися продовжити мандат Столтенберга ще на два роки.

"Союзники домовилися сьогодні продовжити мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга ще на два роки - до 30 вересня 2022 року", - повідомили в НАТО.

Крім того, "союзники висловили свою підтримку роботі генерального секретаря з адаптації та модернізації НАТО та забезпечення її придатності для майбутнього".

"Вважаю за честь рішення союзників по НАТО продовжити термін моїх повноважень генерального секретаря до 30 вересня 2022 року. Разом ми продовжимо адаптувати і модернізувати наш альянс, щоб він відповідав майбутньому", - прокоментував це рішення Столтенберг у своєму Twitter.

Нагадаємо, Рада НАТО призначив Столтенберга на пост генерального секретаря НАТО і голови Ради НАТО 28 березня 2014 року, а 1 жовтня 2014 року він вступив на посаду. Столтенберг став першим норвежцем на посаді голови Альянсу.

Додамо, раніше Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс вітає євроатлантичні прагнення щодо членства України в НАТО. За його словами, НАТО одноголосно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України та зобов'язання оборонного блоку для підтримки України з проведенням реформ в рамках широкого пакету допомоги.