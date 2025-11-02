RU

Общество Образование Деньги Изменения

Мандарины уже на прилавках: что будет с ценами на цитрусовые в этом сезоне

Каким в этом году будет сезон цитрусовых (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Сезон импортных зимних фруктов уже стартовал, и пока цены остаются стабильными. Мандарины нового урожая из Турции, Испании и Греции уже появились в продаже, а их стоимость почти не изменилась по сравнению с прошлым годом.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка.

Какие сейчас цены

По словам аналитика, сейчас мандарины продают в среднем по 80-100 гривен за килограмм, что соответствует прошлогоднему уровню.

"Сезон импортных зимних фруктов уже стартовал, и пока цены выглядят типично для начала сезона. Мандарины только что появились в продаже из нового урожая в Турции, Испании, Греции и других странах", - отмечает аналитик.

Что с другими фруктами

На полках магазинов появилась также кавказская и азербайджанская хурма, которую продают по 80-100 гривен за килограмм.

Будет ли подорожание

Гопка прогнозирует, что в этом году значительного роста цен на цитрусовые не ожидается.

"По данным профильных ассоциаций, импортных цитрусовых завезут достаточно, чтобы удержать более-менее доступные цены. Поэтому резкого подорожания не будет, кроме привычных сезонных колебаний", - подчеркнул эксперт.

Цены на цитрусовые в сети АТБ (скриншот)

Ранее мы писали о том, что цены в этом году на яблоки аномально подскочили из-за низкого урожая, который вызвали весенние заморозки. После летнего пика стоимость этих фруктов упала, но на зиму может снова подняться, поскольку плоды будут закладывать на хранение.

Читайте также о том, что осенью 2025 года ожидается еще один рост стоимости молочных продуктов. Повышение цены будет спровоцировано уменьшением надоев.

