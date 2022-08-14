"Манчестер Юнайтед" вперше за 30 років впав на дно АПЛ: відео побиття від "Брентфорда"

Болісною поразкою від "Брентфорда" з передмістя Лондона завершився 2-й тур англійської Прем'єр-ліги для "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Англія, Прем'єр-ліга, 2-й тур

"Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед" – 4:0

Голи: Дасілва, 10, Єнсен, 18, Мі, 30, Мбемо, 35

"Бджоли" поклали манкуніанців на лопатки фактично за перші півгодини. Заспів голепаду організував Дасілва – хавбек пробив низом із лінії штрафного, але Де Хеа незграбно випустив м'яч у сітку.

Згодом активний пресинг "Брентфорда" під час розіграшу МЮ від воріт призвів до гола Єнсена. Данець обікрав свого співвітчизника Еріксена в межах штрафного майданчика й розібрався з кіпером. А на 30-й хвилині Мі на ближній стійці протиснув суперників і замкнув подачу з кутового.

Добили "Юнайтед" господарі в контратаці. Тоні втік від опонентів на лівому фланзі та наче на тарілочці виклав м'яч під удар Мбемо – французький нападник був точним.

На другий тайм керманич МЮ Ерік тен Хаг випустив трьох нових виконавців. Та змінити хід поєдинку вони не змогли. Більше того, "Юнайтед" навіть не спромігся на гол престижу.

Ця поразка стала для манкуніанців другою у двох стартових турах АПЛ 2022/23. "Манчестер Юнайтед" гарантовано буде останнім за підсумками ігрового дня. На цій позиції МЮ опинився вперше з 21 серпня 1992-го.