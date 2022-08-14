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"Манчестер Юнайтед" впервые за 30 лет упал на дно АПЛ: видео избиения от "Брентфорда"

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Лондон, Воскресенье 14 августа 2022 09:25
"Манчестер Юнайтед" впервые за 30 лет упал на дно АПЛ: видео избиения от "Брентфорда" Фото: Шокированные разгромом от "Брентфорда" манкунианцы (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Болезненным поражением от "Брентфорда" из пригорода Лондона завершился 2-й тур английской Премьер-лиги для "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 2-й тур

"Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед" – 4:0

Голы: Дасилва, 10, Йенсен, 18, Ми, 30, Мбемо, 35

"Пчелы" уложили манкунианцев на лопатки фактически за первые полчаса. Запев голепада организовал Дасилва – хавбек пробил низом с линии штрафной, но Де Хеа неуклюже выпустил мяч в сетку.

Вскоре активный прессинг "Брентфорда" во время розыгрыша МЮ от ворот привел к голу Йенсена. Датчанин обворовал своего соотечественника Эриксена в пределах штрафной и разобрался с кипером. А на 30-й минуте Ми на ближней стойке продавил соперников и замкнул подачу с углового.

Добили "Юнайтед" хозяева в контратаке. Тони убежал от оппонентов на левом фланге и как будто на блюдечке выложил мяч под удар Мбемо – французский нападающий был точным.

На второй тайм наставник МЮ Эрик тен Хаг выпустил трех новых исполнителей. Однако изменить ход поединка они не смогли. Более того, "Юнайтед" даже не смог организовать гол престижа.

Это поражение стало для манкунианцев вторым в двух стартовых турах АПЛ 2022/23. "Манчестер Юнайтед" гарантированно будет последним по итогам игрового дня. На этой позиции МЮ оказался впервые с 21 августа 1992 года.

К слову, украинец Миколенко провел весь матч за "Эвертон" против "Астон Виллы" в Бирмингеме.

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