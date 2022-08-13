ua ru
Сб, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Евертон" із Миколенком у складі програв "Астон Віллі" на виїзді

Новость на русском →
Бірмінгем, Субота 13 серпня 2022 16:32
"Евертон" із Миколенком у складі програв "Астон Віллі" на виїзді Фото: Навіть такі вишукані удари не врятували "Евертон" від поразки (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Ліверпульський "Евертон" зазнав другої поразки на старті нового сезону англійської Прем'єр-ліги. Команда Віталія Миколенка поступилася "Астон Віллі" в Бірмінгемі (1:2).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 2-й тур

"Астон Вілла" – "Евертон" – 2:1

Голи: Інгз, 31, Буендія, 85 – Дінь, 87 (автогол)

У Бірмінгемі зустрілися двоє невдах стартового туру. І якщо "Евертон" мінімально програв "Челсі", то господарі примудрилися поступитися новачкам із "Борнмута". Матч ще й став першою тренерською дуеллю одвічних конкурентів 00-х – Стівена Джеррарда та Френка Лемпарда.

"Вілла" взялася реабілітовуватися за поразку в 1-му турі зі старту. Бірмінгемці швидко захопили ініціативу та почали шукати слабкі місця в обороні "ірисок" із Миколенком на їхньому лівому фланзі.

Тим не менше, відкрити рахунок "віллани" зуміли в контратаці. Макгінн відібрав м'яч на власній половині й довгою передачею знайшов праворуч в атаці Воткінса, який просунувся вперед і віддав пас у центр штрафного. Там м'яч прийняв Інгз, ефектно розвернувся і лівою потужно пробив під стійку.

На другий тайм "Евертон" вийшов зарядженим відігратися. Мерсисайдці провели серію атакувальних випадів, але зрівняти рахунок не вдалося. Тим часом "Астон Вілла" поступово відновила контроль, а на 75-й хвилині лише уважність Миколенка врятувала "ірисок" – українець виніс м'яч із лінії воріт.

Найцікавіше команди приберегли на фінальні п'ять хвилин. Спершу бірмінгемці вибігли в контратаку, в якій Воткінс із Буендією показово розіграли зайвого з голом останнього. Та "Евертон" забив у відповідь, щойно розпочавши з центрального кола – після прострілу Онани оборонець "Вілли" Дінь під тиском суперника підправив м'яч у власні ворота.

Проте, вирвати нічию підопічні Лемпарда не зуміли. Команда Миколенка зазнали другої поразки поспіль на старті чемпіонату та спробують набрати перші очки в 3-му турі. На "Гудісон Парк" до "ірисок" завітають новачки з "Ноттінгем Форест".

До слова, раніше пригадали головні віхи кар'єри Зінченка в складі "Манчестер Сіті".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Эвертон Чемпіонат Англії
NEWS
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей