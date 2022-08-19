"Манчестер Юнайтед" узгодив перехід зірки півзахисту "Реала", – інсайдер

За крок від переїзду на Туманний Альбіон опинився півзахисник мадридського "Реала" та збірної Бразилії Каземіро. На нього націлився англійський "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Фабріціо Романо .

30-річний хавбек невдовзі переїде на "Олд Траффорд". Мадридський "Реал" погодився на запроповані манкуніанцями умови переходу.

МЮ гарантовано віддасть за Каземіро 60 млн євро. Ще 10 мільйонів у євровалюті прописані бонусами. Сам бразилець узгодив деталі 4-річного контракту з "Юнайтед". Угодою буде передбачений пункт продовження співпраці ще на рік.

Каземіро перебрався до "Реала" в січні 2013 року. Спершу він грав за резервну команду мадридців, а ще сезон провів в оренді за "Порту". У першій команді "вершкових" бразилець відіграв 8 повних сезонів.

Із "Реалом" Каземіро здобув 3 чемпіонські титули, 1 Кубок Іспанії, 3 Суперкубка країни, 5 трофеїв Ліги чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА та три трофеї Клубного чемпіонату світу. У збірній Бразилії хавбек тріумфував на Копа Амеріка-2019.

Менеджмент "Манчестер Юнайтед" вирішив підсилити середню лінію команди на фоні невдалого старту команди в АПЛ. Манкуніанці програли обидва матчі чемпіонату та наразі йдуть останніми в турнірній таблиці.