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"Манчестер Юнайтед" узгодив перехід зірки півзахисту "Реала", – інсайдер

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Манчестер, П'ятниця 19 серпня 2022 17:24
"Манчестер Юнайтед" узгодив перехід зірки півзахисту "Реала", – інсайдер Фото: Каземіро (ліворуч) став MVP матчу за Суперкубок УЄФА (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорців

За крок від переїзду на Туманний Альбіон опинився півзахисник мадридського "Реала" та збірної Бразилії Каземіро. На нього націлився англійський "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Фабріціо Романо.

30-річний хавбек невдовзі переїде на "Олд Траффорд". Мадридський "Реал" погодився на запроповані манкуніанцями умови переходу.

МЮ гарантовано віддасть за Каземіро 60 млн євро. Ще 10 мільйонів у євровалюті прописані бонусами. Сам бразилець узгодив деталі 4-річного контракту з "Юнайтед". Угодою буде передбачений пункт продовження співпраці ще на рік.

Каземіро перебрався до "Реала" в січні 2013 року. Спершу він грав за резервну команду мадридців, а ще сезон провів в оренді за "Порту". У першій команді "вершкових" бразилець відіграв 8 повних сезонів.

Із "Реалом" Каземіро здобув 3 чемпіонські титули, 1 Кубок Іспанії, 3 Суперкубка країни, 5 трофеїв Ліги чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА та три трофеї Клубного чемпіонату світу. У збірній Бразилії хавбек тріумфував на Копа Амеріка-2019.

Менеджмент "Манчестер Юнайтед" вирішив підсилити середню лінію команди на фоні невдалого старту команди в АПЛ. Манкуніанці програли обидва матчі чемпіонату та наразі йдуть останніми в турнірній таблиці.

До слова, український кіпер Бущан потрапив у список зацікавлень англійського "Манчестер Юнайтед".

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