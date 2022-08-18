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Бущан потрапив у шортлист "Манчестер Юнайтед", – журналіст

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Манчестер, Четвер 18 серпня 2022 14:55
Бущан потрапив у шортлист "Манчестер Юнайтед", – журналіст Фото: Георгій Бущан провів 5 матчів у нинішньому сезоні (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

На радари англійського "Манчестер Юнайтед" потрапив основний воротар київського "Динамо" та збірної України Георгій Бущан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zorya Londonsk.

За даними британського журналіста Ендрю Тодоса, 28-річний кіпер став претендентом на переїзд у чемпіонат Англії. Скаути МЮ нібито оцінили рівень воротаря наживо.

Представники "червоних дияволів" напередодні відвідали поєдинок "Динамо" в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Бенфіки". Український гранд поступився (0:2), але значної провини Бущана в пропущених м'ячах немає. Усього голкіпер встиг зіграти 5 матчів у сезоні 2022/23, у двох із них він зберіг ворота на замку.

Менеджмент "Манчестер Юнайтед" вирішив підсилити останній рубіж команди на фоні невдалого старту команди в АПЛ. Манкуніанці програли обидва матчі чемпіонату та наразі йдуть останніми в турнірній таблиці.

Раніше головна зірка МЮ Роналду отримав пропозицію повернутися до Португалії. У підписанні форварда зацікавлений учасник Ліги чемпіонів – лісабонський "Спортінг".

Нагадаємо, що київське "Динамо" поступилося "Бенфіці" в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23.

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Динамо Манчестер Юнайтед Чемпіонат Англії
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