Бущан потрапив у шортлист "Манчестер Юнайтед", – журналіст

На радари англійського "Манчестер Юнайтед" потрапив основний воротар київського "Динамо" та збірної України Георгій Бущан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zorya Londonsk .

За даними британського журналіста Ендрю Тодоса, 28-річний кіпер став претендентом на переїзд у чемпіонат Англії. Скаути МЮ нібито оцінили рівень воротаря наживо.

Представники "червоних дияволів" напередодні відвідали поєдинок "Динамо" в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Бенфіки". Український гранд поступився (0:2), але значної провини Бущана в пропущених м'ячах немає. Усього голкіпер встиг зіграти 5 матчів у сезоні 2022/23, у двох із них він зберіг ворота на замку.

Менеджмент "Манчестер Юнайтед" вирішив підсилити останній рубіж команди на фоні невдалого старту команди в АПЛ. Манкуніанці програли обидва матчі чемпіонату та наразі йдуть останніми в турнірній таблиці.

Раніше головна зірка МЮ Роналду отримав пропозицію повернутися до Португалії. У підписанні форварда зацікавлений учасник Ліги чемпіонів – лісабонський "Спортінг".