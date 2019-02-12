Манчестер Юнайтед - ПСЖ: де дивитися матч

Фото: головний тренер ПСЖ Томас Тухель (twitter.com/PSG_inside)

Де і коли почнеться поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Манчестер Юнайтед" і ПСЖ зійдуться в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і для обох команд це перша зустріч в єврокубках. Букмекери віддають мінімальну перевагу англійській команді.

12 лютого 21:55

Манчестер, стадіон "Олд Траффорд"

Матч пройде на стадіоні "Олд Траффорд" в Манчестері. В Україні в прямій трансляції поєдинок можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1", початок - о 22:00. Коментатор - Андрій Столярчук.

За півгодини до початку гри, о 21:30, в ефір вийде програма "Ніч Ліги чемпіонів", де ведучий з експертами обговорять останні новини і шанси команд в майбутньому поєдинку.

Нагадаємо, починаючи з 1/8 фіналу на всіх матчах Ліги чемпіонів буде використовуватися система відеодопомоги арбітрам VAR. Бригада буде відслідковувати явні помилки, пов'язані з чотирма ключовими ситуаціями в грі.