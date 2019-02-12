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Манчестер Юнайтед - ПСЖ: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    12.02.2019 - 17:57
Манчестер Юнайтед - ПСЖ: прогноз букмекерів
Фото: Манчестер Юнайтед - ПСЖ (psg.fr)

Фахівці вважають фаворитом англійський клуб

"Манчестер Юнайтед" і ПСЖ зіграють в першому раунді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і для обох команд це перша зустріч в єврокубках. Трансляція розпочнеться о 21:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

12 лютого 21:55
Манчестер, стадіон "Олд Траффорд"

 

Букмекери віддають мінімальну перевагу на перемогу в матчі "Манчестер Юнайтед". Так, Bwin на перемогу дає коефіцієнт 2,25, нічийний результат оцінюється в 3,50, а перемога ПСЖ - 3,25.

Букмекерська контора Bet365 дає на перемогу англійської команди точно такий же коефіцієнт. На нічию у них 3,60, а на перемогу гостей - 3,30.

Контора William Hill виставила такі коефіцієнти на цей матч: перемога МЮ - 2,20, нічия - 3,40, перемога парижан - 3,20.

Нагадаємо, починаючи з 1/8 фіналу на всіх матчах Ліги чемпіонів буде використовуватися система відеодопомоги арбітрам VAR. Бригада буде відслідковувати явні помилки, пов'язані з чотирма ключовими ситуаціями в грі.

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