Манчестер Юнайтед - ПСЖ: анонс матчу

Фото: "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ (twitter.com/ChampionsLeague)

Готуємося до першого поєдинку в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Манчестер Юнайтед" прийме "Парі Сен-Жермен" у першому раунді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 21:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Бразильський форвард парижан Неймар отримав пошкодження і, швидше за все, не зіграє в цьому поєдинку. Букмекери віддають невелику перевагу підопічним Сульшера.

12 лютого 21:55

Манчестер, стадіон "Олд Траффорд"

Команди вперше в історії зустрінуться в єврокубках. Єдина зустріч між суперниками відбулася в товариському матчі в рамках міжнародного кубка чемпіонів влітку 2015 року - тоді французи обіграли "манкуніанців" з рахунком 2:0 завдяки голам Блеза Матюїді і Златана Ібрагімовича.

"Манчестер Юнайтед" є триразовим володарем трофею Ліги чемпіонів. На шляху до нинішнього плей-офф "МанЮ" посів друге місце в своїй групі, де йому протистояли "Янг Бойз", "Валенсія" і "Ювентус". Що стосується ПСЖ, то вони впевнено посіли перше місце в групі з "Ліверпулем", "Наполі" і "Црвеною Зіркою". Парижани ще жодного разу до цього не ставали тріумфаторами турніру.

"Манчестер Юнайтед" під керівництвом в.о. наставника Уле Гуннар Сульшера зараз знаходиться у чудовій формі. Починаючи з 22 грудня команда здобула 10 перемог при одній нічиїй. ПСЖ в останніх іграх не показує стабільний футбол. У трьох матчах лютого чемпіонату Франції команда Тухель програла на виїзді "Ліону" (1:2), тільки в додатковий час переграла "Вильфранш" (3:0) в Кубку на його полі, а в останньому матчі перемогла "Бордо" вдома (1:0 ), забивши тільки з пенальті.

Атакуючу міць парижан сильно підкосила травма Неймара, а зараз до нього додався ще й Едінсон Кавані, які точно пропустять обидва матчі з Манчестером. Водночас, у манчестерської команди кадрова ситуація на порядок краще, де всі футболісти в строю.

Орієнтовні склади:

МЮ: Де Хеа; Янг, Лінделеф, Джонс, Шоу; Еррера, Матіч, Погба; Лингард, Решфорд, Марсьяль

ПСЖ: Буффон; Керер, Тьяго Сілва, Кімпембе, Бернат; Маркіньос, Верратті; Дані Алвес, Дракслер, Ді Марія; Мбаппе