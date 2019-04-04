"Манчестер Юнайтед" планує розпрощатися з шістьма футболістами

"Манчестер Юнайтед" планує серйозні зміни в складі. Як повідомляє BBC, в літнє трансферне вікно клуб може розлучитися з шістьма гравцями.

За даними видання, це стане рекордним показником за останні кілька років. В останній раз з команди йшло стільки гравців у 2015 році, коли пост головного тренера займав Луї ван Гал.

Продаж такої кількості футболістів дозволить наставнику "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшеру розраховувати на більший бюджет при посиленні складу.

Найбільш вірогідний відхід Андер Еррери, який вже погодився на перехід ПСЖ, і Хуана Мати. У обох півзахисників влітку закінчується контракт, і клуб і досі не досяг з ними домовленості про продовження угод.

Клуб також хоче продати Алексіса Санчеса, проте потенційного покупця може відлякати його висока зарплата. Існує ймовірність відходу і основного голкіпера останніх років Давида де Хеа.

Норвежець очолив МЮ в грудні після відставки Жозе Моурінью. У березні клуб підписав з ним повноцінний контракт.