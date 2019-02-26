У "Манчестер Юнайтед" перед матчем АПЛ травмовано 10 гравців

Уле Гуннар Сульшер кадрові проблеми

"Манчестер Юнайтед" испытывает кадровые проблемы перед матчем 28 тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас". Как сообщает Sky Sports, из-за травм клуб потерял сразу десять игроков.

По разным причинам и. о. главного тренера Уле Гуннар Сульшер не сможет рассчитывать на Андера Эрреру, Хуана Мату, Джесси Лингарда, Маркуса Рэшфорда, Неманью Матича, Антони Марсьяля, Фила Джоунса, Антонио Валенсию, Маттео Дармиана и перспективного форварда Мэйсона Гринвуда, которого тренеры подводили к основному составу.

Эррера, Мата, Лингард и Рэшфорд получили повреждения в первом тайме чемпионата Англии против "Ливерпуля" (0:0). При этом Лингард травмировался, выйдя на замену вместо Маты, а Рэшфорд вынужден был остаться на поле, поскольку лимит замен был исчерпан.

"Кристал Пэлас" примет "Манчестер Юнайтед" завтра, в 22:00 по киевскому времени. "Дьяволам" крайне нужны 3 очка, если они хотят продолжить борьбу за зону Лиги Чемпионов.