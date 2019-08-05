"Манчестер Юнайтед" відмовився від придбання форварда "Ювентуса"

"Манчестер Юнайтед" відмовився від придбання аргентинського нападника "Ювентуса" Пауло Дібали. Про це повідомляє The Telegraph.

Причина в небажанні гравця залишати туринський клуб і величезних вимогах до зарплати і непомірних гонорарів.

Раніше повідомлялося, що Дібала може перейти в "Манчестер Юнайтед" в обмін на бельгійського нападника "манкуніанців" Ромелу Лукаку.

Минулого сезону 25-річний аргентинець провів 42 матчі за "Ювентус", забив 10 голів і віддав 6 гольових передач. Його контракт з італійським клубом буде чинний до 30 червня 2022 року.