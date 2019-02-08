"Манчестер Юнайтед" запропонує в.о. тренера повноцінний контракт

Сульшер є основним кандидатом на посаду головного тренера команди

Руководство "Манчестер Юнайтед" собирается предложить 45-летнему норвежскому специалисту Уле Гуннар Сульшеру полноценный контракт. Об этом пишет The Mirror.

Как сообщается, наставник "красных дьяволов" может подписать долгосрочный контракт с клубом по окончании нынешнего сезона АПЛ. Отмечается, что он является основным кандидатом на пост главного тренера команды.

Ранее МЮ собирался пригласить наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, но в клубе сомневаются, что аргентинец согласится покинуть столичную команду.

Нынешнее соглашение Сульшера с "Манчестер Юнайтед" рассчитано до лета 2019 года. Норвежец возглавил команду в декабре прошлого года после увольнения португальца Жозе Моуринью. При нем "красные дьяволы" провели 10 матчей во всех турнирах, одержав 9 побед и один раз сыграв вничью.

После 25 туров манчестерцы набрали 48 очков и располагаются на 5 месте в турнирной таблице АПЛ.

Напомним, недавно Сульшер признался, что не хотел бы покидать команду в мае.