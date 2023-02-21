"Реал" устроил волевой разгром "Ливерпуля" в плей-офф Лиги чемпионов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига чемпионов, 1/8 финала, первые матчи

"Ливерпуль" – "Реал" – 2:5

Голы: Нуньес, 4, Салах, 14 – Винисиус, 21, 36, Милитао, 47, Бензема, 55, 67

Мерсисайдцы поставили на мощный старт. Подопечные Юргена Клоппа реализовали план забить быстрый мяч, отличившись дважды в стартовые 15 минут. Сначала Нуньес с угла вратарской пяткой замкнул прострел Салаха с правого фланга. А потом сам египтянин наказал Куртуа за ошибку у ворот.

Впрочем, "сливочные" восстановили статус-кво еще до перерыва. Героем мадридцев стал Винисиус. Молодой бразилец на 21-й минуте мощным выстрелом с левого угла штрафной уложил мяч под дальнюю штангу. А на 36-й он подкараулил ошибку обороны "Ливерпуля" – после огреха Гомеса Алиссон попал мячом в Винисиуса, и от того сфера залетела в сетку.

После перерыва же "Реал" просто смял хозяев. Для начала мадридцы использовали стандарт. Модрич искусно навесил со штрафного точь-в-точь на голову Милитиао, и бразильский защитник переправил мяч в ворота.

А к середине тайма второй дубль в составе "сливочных" оформил Бензема. В первом эпизоде французский форвард пробил с угла штрафной, мяч задел Гомеса и затрепетал в сетке. А во втором Модрич разогнал атаку мадридцев пасом Винисиусу налево, а тот выверенной передачей нашел Бензема. Ветеран обыграл оборону во главе с кипером и отправил мяч в пустые ворота – 2:5!

Такое развитие событий превратило финальные 20+ минут в формальность. Конечно, несколько полувозможностей создали обе команды. Однако цифры на табло уже не изменились. "Реал" сделал сверхмощную заявку на выход в четвертьфинал турнира.