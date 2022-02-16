"Манчестер Сіті" знищив "Спортінг" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Спортінг Лісабон – Манчестер Сіті 0:5

Голи: Марез (7), Сілва (17, 44), Фоден (32), Стерлінг 58

Спортінг: Адан – Інасіо, Коатес, Рейс – Порро (Нету 83), Палінья, Нуньєс, Ешгайю – Сарабія (Табата 75), Гонсалвеш (Угарте 51) – Пауліньо (Слімані 75)

Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Ляпорт (Аке 85), Діаш, Стоунз (Зінченко 61) – Де Брюйне, Родрі (Фернандіньо 73), Сілва (Делап 85) – Стерлінг, Фоден (Гюндоган 61), Марез

"Манчестер Сіті" доволі швидко вийшов уперед. На 8-й хвилині Кевін Де Брюйне прострілив у воротарський майданчик, де Ріяд Марез розстріляв пусті ворота та відкрив рахунок.

Після цього міг забивати Джон Стоунз, але не влучив у ворота. На 17-й хвилині після подачі кутового м’яч відскочив до Бернарду Сілви і португалець потужно пробив під поперечину.

Гравці англійського клубу контролювали хід гри і на 32-й хвилині вони знову вразили ворота господарів поля. Після передачі Ріяда Мареза, Філ Фоден отримав м’яч у штрафному майданчику та точно пробив повз воротаря.

За хвилину до кінця першого тайму Бернарду Сілва оформив дубль. Рахім Стерлінг відкотив м’яч під удар Сілві, і португалець з рикошетом від захисника відправив м’яч у ворота. Команди пішли на перерву зі здається вже вирішеною долею всього протистояння.

На початку другого тайму Бернарду Сілва оформив хет-трик, але арбітр зафіксував положення поза грою у португальця. Проте на 58-й хвилині "Спортінг" все одно пропустив п’ятий м’яч. Сілва віддав пас на Стерлінга і Рахім пробив точно в "дев’ятку" воріт Антоніо Адана.

Після п’ятого забитого голу "Манчестер Сіті" вже перестав атакувати великими силами та спокійно довів матч до легкої перемоги.

І хоча в повторному матчі вже немає сенсу, але він буде зіграний в Англії 9 березня.