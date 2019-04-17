Манчестер Сіті - Тоттенхем: анонс матчу

Фото: "Манчестер Сіті" - "Тоттенхем" (tottenhamhotspur.com)

Готуємося до матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Манчестер Сіті" приймає "Тоттенхем" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери вважаю господарів фаворитами матчу. У першій грі "шпори" мінімально обіграли гостей.

17 квітня 22:00

Манчестер, стадіон "Етіхад"

"Манчестер Сіті" спробує відігратися після першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів. Тим часом лондонський матч з "Тоттенхемом" міг піти зовсім за іншим сценарієм, реалізуй Серхіо Агуеро пенальті в дебюті. Переграти Юго Льоріса аргентинець не зумів, а єдиний гол за 12 хвилин до кінця забив Сон Хин Мін.

Хосеп Гвардіола цілком може піти на перестановки в стартовому складі. Команді в прийдешньому матчеточно не допоможе Клаудіо Браво, який відновлюється після ушкодження. Крім цього, ризикують пропустити матч Фернандіньо та Олександр Зінченко - все буде залежати від стану здоров'я футболістів і їх фізичної готовності.

"Шпорам" ж належить обійтися без Гаррі Кейна, тоді як питання про вихід на поле Справі Аллі і Еріка Ламелі буде вирішуватися безпосередньо перед матчем.