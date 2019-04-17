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Манчестер Сити - Тоттенхэм: анонс матча

Новости » Спорт    17.04.2019 - 12:07
Манчестер Сити - Тоттенхэм: анонс матча
Фото: "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" (tottenhamhotspur.com)

Готовимся к ответному поединку 1/4 финала Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" принимает "Тоттенхэм" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть поединок можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры считаю хозяев фаворитами матча. В первой игре "шпоры" минимально обыграли гостей.

17 апреля 22:00
Манчестер, стадион "Этихад"

 

"Манчестер Сити" попытается отыграться после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов. Тем временем лондонский матч с "Тоттенхэмом" мог пойти совсем по другому сценарию, реализуй Серхио Агуэро пенальти в дебюте. Переиграть Юго Льориса аргентинец не сумел, а единственный гол за 12 минут до конца забил Сон Хын Мин. 

Хосеп Гвардиола вполне может пойти на перестановки в стартовом составе. Команде в грядущем матчеточно не поможет Клаудио Браво, который восстанавливается после повреждения. Кроме этого, рискуют пропустить матч Фернандиньо и Александр Зинченко - все будет зависеть от состояния здоровья футболистов и их физической готовности.

"Шпорам" же предстоит обойтись без Гарри Кейна, тогда как вопрос о выходе на поле Деле Алли и Эрика Ламелы будет решаться непосредственно перед матчем. 

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