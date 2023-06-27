"Манчестер Сити" на прощание с Гюндоганом собрал коллекцию голов капитана: видео

Английский "Манчестер Сити" рядом красивых коллекций попрощался с многолетним лидером команды Илкаем Гюндоганом. Немец перебрался в чемпионат Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал британского клуба.

"Горожане" подготовили специальный ролик со всеми забитыми хавбеком мячами. За 7 сезонов на "Этихаде" немец оформил 60 голов.

"Мы прощаемся с нашим капитаном-обладателем требла во время его перехода в "Барселону", поэтому посмотрите каждый гол, который он забил за "Манчестер Сити"! Скримеры, командные голы, штрафные удары, победные мячи матчей и лиги!" – говорится в описании видео.

Гюндоган заключил с "Барсой" соглашение на 2 года. В контракте немца с испанским грандом предусмотрена клаусула в размере 400 млн евро. На "Камп Ноу" он переехал на правах свободного агента, ведь 30 июня утратит силу его контракт с "Манчестер Сити".

Кто такой Илкай Гюндоган

Уроженец Гельзенкирхена, воспитанник "Бохума". На взрослом уровне дебютировал за дубль рурцев в Региональлиге.

Затем перешел в "Нюрнберг", в составе которого впервые сыграл в Бундеслиге. Перед сезоном 2011/12 оказался в дортмундской "Боруссии". Провел в рядах "шмелей" 5 сезонов. Завоевал с дортмундцами "золото" чемпионата Германии 2011/12. В 2016 году "Ман Сити" отдал за Гюндогана 27 млн евро.

На Туманном Альбионе завоевал 5 чемпионских титулов, 2 Кубка Англии, 4 Кубка лиги, два Суперкубка Англии и трофей Лиги чемпионов 2022/23. За сборную Германии провел 67 матчей, в которых забил 17 мячей. Пропустил триумфальный ЧМ-2014 из-за тяжелой травмы.