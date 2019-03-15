"Манчестер Сіті" запропонує Зінченко нову угоду

Українець отримає контракт на покращених умовах
Защитнику "Манчестер Сити" Александру Зинченко будет предложено переподписать соглашение с действующим чемпионом Англии на улучшенных условиях. Об этом сообщает The Sun.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола хочет сохранить в команде украинца, который своей игрой оставил сильное впечатление в последних матчах клуба. Нынешний контракт Зинченко истекает в июне 2020 года.
Отметим, что украинец все чаще попадает в стартовый состав. Он стал одним из лучших игроков матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Шальке" (7:0).
В этом сезоне Александр провел 20 матчей, отличился голом и пятью результативными передачами.
Напомним, Зинченко уже гарантировал себе медаль чемпионата Англии.