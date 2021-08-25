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Петраков довикликав у збірну України воротаря "Динамо" Дениса Бойка замість Луніна

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Україна, Середа 25 серпня 2021 15:28
Петраков довикликав у збірну України воротаря "Динамо" Дениса Бойка замість Луніна фото: Денис Бойко, гравець збірної України (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков викликав до національної команди голкіпера "Динамо" Дениса Бойка. Таке рішення було прийнято через те, що воротар "Реалу" Андрій Лунін захворів на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УАФ.

"У зв’язку з позитивним ПЛР-тестом на COVID-19 голкіпера "Реалу" Андрія Луніна, що унеможливлює його участь у вересневому зборі національної команди України, в.о. головного тренера Олександр Петраков довикликав Дениса Бойка", - йдеться в повідомленні.

Денис Бойко зіграв за збірну України Бойко 6 матчів, пропустив 6 голів.

Раніше через травми з заявки національної команди вибули Георгій Бущан і Анатолій Трубін, їх замінили в складі Андрій Пятов і Дмитро Різник.

Найближчий свій матч збірна України зіграє 1 вересня проти Казахстану.

Нагадаємо, що футболіст "Шахтаря" Марлос завершив кар'єру в збірній України.

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