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"Манчестер Сіті" запропонував Роналду контракт із зарплатою 15 млн євро на рік

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Італія, Четвер 26 серпня 2021 11:53
"Манчестер Сіті" запропонував Роналду контракт із зарплатою 15 млн євро на рік Фото: Кріштіану Роналду (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду може перейти в "Манчестер Сіті". Англійський клуб готовий платити португальцю 15 млн євро на рік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Джанлука Ді Марціо.

Ді Марціо повідомив, що "Манчестер Сіті "хотів би підписати Роналду безкоштовно, а не платити 25-30 мільйонів євро, які просить "Ювентус". Крім того, англійський клуб не хоче включати в угоду нападника Габріела Жезуса.

Журналіст Ніколо Скіра зазначив, що контракт з футболістом може бути підписаний на два роки.

Раніше Кріштіану Роналду попросив головного тренера "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі не ставити себе в стартовий склад на перший матч нового сезону проти "Удінезе" в чемпіонаті Італії. Також в середу португалець достроково покинув тренування "Ювентуса" на тлі чуток про його відхід.

Португалець перейшов в "Ювентус" влітку 2018 року з мадридського "Реала" за 117 млн євро.

Нагадаємо, що виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков довизвал в національну команду голкіпера Дениса Бойка.

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