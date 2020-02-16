"Манчестер Сіті" шукає заміну Гвардіолі на випадок залишення ним посади

Керівництво англійського "Манчестер Сіті" придивляється до фахівців, які могли б замінити в разі необхідності головного тренера Хосепа Гвардіолу. Про це повідомляє The Telegraph.

14 лютого Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення відсторонити клуб від участі в єврокубках на два сезони (2020/21 і 2021/22) через порушення фінансового fair play. Пізніше "Манчестер Сіті" заявив, що оскаржить рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS).

Хосеп Гвардіоли прийме рішення про своє майбутнє в клубі влітку, коли буде відомий результат апеляції. У разі, якщо наставник піде з клубу, його місце може зайняти екснаставник лондонського "Тоттенхема" Маурісіо Почеттіно або тренер "Лестера" Брендан Роджерс. Команда останнього займає в турнірній таблиці чемпіонату Англії третє місце.

Підопічні Гвардіоли посідають друге, відстаючи від "Ліверпуля" на 25 очок. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" зіграє з "Реалом". До рішення УЄФА наставник побоювався, що клуб може його звільнити у разі поразки від мадридців.

Пеп став головним тренером "Манчестер Сіті" у 2016 році, до цього він працював в каталонській "Барселоні" і німецькій "Баварії".