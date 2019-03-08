Манафорту присудили 47 місяців ув'язнення

Вирок Манафорту оголошено за фінансові махінації

Федеральный суд США огласил приговор бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, приговорив его к 47 месяцам заключения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что приговор объявлен за уклонение от уплаты налогов и банковские махинации. Председательствующий судья четко заявил, что приговор Манафорту не связан с расследованием специального прокурора США Мюллера относительно российского вмешательства в американские выборы.

"Он здесь не и-за чего-либо, что связано со сговором с правительством России", - заявил судья Эллис.

В декабре 2018 года присяжные признали Манафорта виновным в уклонении от уплаты налогов во время работы в Украине.

Манафорт возглавлял избирательную кампанию Дональда Трампа в течение нескольких месяцев летом 2016 года. Он также долгое время выступал советником "Партии Регионов" в Украине. Манафорту исполняется 70 лет 1 апреля.

Напомним, по Манафорта ведется также расследование по делу о вмешательстве РФ в выборах президента США в 2016 году. В рамках этого расследования спецпрокурор Роберт Мюллер, попросил суд учесть тяжесть преступлений Пола Манафорта во время объявления ему приговора. Мюллер рекомендовал от 19 до 24 лет заключения.