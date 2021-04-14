"Ман Сіті" з Зінченком на полі здобув другу перемогу над "Боруссією" і вийшов у півфінал ЛЧ

У складі "Сіті" зі старту вийшов українець Зінченко. І вже на старті міг привезти. Він не акуратно відпасував на партнера поблизу власної штрафної, м'яч перехопив Дауд і вистрілив з лінії штрафної. Допомогло українцю, що удар вийшов по центру і не склало проблем для Едерсона.

Але все ж дортмундцям вдалося забити достатньо швидкий гол. На 15-й хвилині Холанн отримав м'яч в штрафній і відпасував під удар Дауду. Удар німця заблокували захисники, але після круглий відскочив до Беллінгтону, а 17-річний англієць відправив м'яч у сітку земляків - 1:0. Такий рахунок дозволяв німцям проходити в наступну стадію ЛЧ.

"Ман Сіті" прийшов в себе ближче до середини тайму. І на 25-й хвилині міг зрівняти рахунок. Де Брюйне перехопив м'яч на лінії штрафного у захисника "Боруссії" і відразу ж розрядив свою "гармату", але м'яч влучив у поперечину.

До кінця першої половини ще одну чудову можливість відзначитися за "Сіті" втратив Марез. Фоден виконав навіс у штрафний, а м'яч прилетів точно в ноги алжирця. Але удар вінгера метрів з п'яти парирував Хітц.

А ось на страті другої половини Джан привіз у ворота "Боруссії" пенальті. Німець незграбно намагався зіграти головою у своєму штрафному майданчику, але м'яч влучив в руку. VAR порушення підтвердив, а "точку" впевнено реалізував Марез - 1:1. Тепер вже дортмундському клубу необхідно було забивати, щоб розраховувати на вихід у півфінал.

Остаточно вбив інтригу за 15 хвилин до кінця Фоуден. Спершу Де Брюйне накрутив захисників "Боруссії" у штрафному, але його удар на кутовий перевів Хітц. Але після кутового дортмундці забули про Фоудене, який з лінії штрафного потужно пробив у ближній кут. Кіпер німців тут був безсилий -1:2.

До кінця матчу рахунок так і не змінився.