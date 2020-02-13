"Ман Сіті" може звільнити мене в разі поразки від "Реала", - Гвардіола

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з мадридським "Реалом" в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Слова наставника передає Sky Sports.

"Я хочу виграти Лігу чемпіонів. Я мрію про це і з нетерпінням чекаю підготовки до гри з "Реалом" протягом наступних двох тижнів. Цей процес і ці два тижні будуть найщасливішими в моїй роботі. Якщо ми не переможемо, спортивний директор може сказати : "Це погано, ми хочемо виграти Лігу чемпіонів, я вас звільню" - заявив Гвардіола.

Перший матч між "Реалом" і "Манчестер Сіті" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 26 лютого. Зустріч у відповідь запланована на 17 березня.

Гвардіола тренує "городян" з 2016 року, його контракт розрахований до червня 2021 року. Під керівництвом фахівця манчестерський клуб двічі ставав чемпіоном Англії (2017/18, 2018/19), двічі - володарем Кубка Футбольної ліги (2018, 2019), Суперкубка країни (2018, 2019) і один раз завоював з командою Кубок Англії (2018/19 ).

Нагадаємо, туринський "Ювентус" хоче переманити Гвардіолу і призначити наставником своєї команди.