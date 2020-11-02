В Україні понад 1,5 тисячі довічно ув'язнених, їх утримання коштує 10 тис. грн на місяць, - Малюська

Фото: в'язниця (flickr)

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що в Україні понад півтора тисячі осіб відбуває довічне ув'язнення. За його словами, утримання кожного з них обходиться в 10 тис. гривень на місяць.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Міністр вважає, що в'язні повинні працювати, частково покриваючи вартість свого утримання.

"Я розумію, що все це дуже гарної якості, але тим не менш. Фінансування йде, і ресурси витрачаються. І це відбувається не 10 років, не 20 років, а поки людина не помре. Відповідно, їх кількість постійно збільшується", - сказав Малюська.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні є 27 законсервованих в'язниць. Ці установи не використовуються останні два роки, тому Міністерство юстиції виставить їх на продаж.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська говорив про плани залишити в Україні лише 2 в'язниці. Водночас в кожному великому місті повинні з'явитися слідчі ізолятори.