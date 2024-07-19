Малюська рассказал, как заставить РФ выплачивать компенсации в рамках решений ЕСПЧ

Россия, очевидно, не собирается выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Есть две опции, чтобы исправить ситуацию.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии "Укринформу" заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.
Малюська подчеркнул, что россияне, в частности, не собираются выполнять решения ЕСПЧ, которые будут касаться компенсаций.
"Поэтому есть две опции. Первая опция - дождаться смены власти или изменения подходов РФ, когда они захотят вернуться в рамку цивилизованных стран. Это долго, и не факт, что произойдет, и что я за свою жизнь это увижу. А другая опция - это создать новый механизм исполнения решений судов, в том числе ЕСПЧ, без согласия и воли РФ", - отметил глава Минюста.
По его словам, средства для компенсации можно получить при помощи ареста и конфискации суверенных активов России.
Он рассказал, что когда поднимается вопрос компенсационного фонда, речь в первую очередь идет о российских активах.
Напомним, в конце июня стало известно, что ЕСПЧ признал нарушение прав человека со стороны России на территории Крыма.
В частности, суд признал незаконную экспроприацию Россией имущества граждан и юридических лиц.
По словам главы Минюста Дениса Малюськи, такое решение открывает для Украины возможность обратиться к ЕСПЧ с просьбой о назначении пострадавшим компенсации.
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