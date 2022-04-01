Через "Дію" подано 25 тисяч заявок на відновлення житла. Скоро можна буде подати офлайн
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за кілька днів подано понад 25 тисяч заявок на відновлення житла. Незабаром подати відповідний запит можна буде через ЦНАПи.
Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на відеозвернення Зеленського.
"І я, і чиновники вже говорили про те, що в державному сервісі "Дія" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйновану нерухомість наших громадян. Держава поверне нашим людям все, що зруйнували окупанти – будинки, квартири", - заявив Зеленський.
За його словами, за кілька днів подано понад 25 тисяч 490 заяв. Число жителів в цих будинках і квартирах, які були зруйновані – не менше 63 тисяч осіб.
Президент України закликав розповідати про нову державну програму всім, кому це потрібно. Він також зазначив, що вже скоро з'явиться можливість залишати заяви в ЦНАПах.
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