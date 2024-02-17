Малюська о мобилизации заключенных: если давать автомат рискованно, можно дать лопату

Министр юстиции Денис Малюска высказался о мобилизации заключенных. По его словам, если давать им оружие будет рискованно, то можно "дать лопату".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как рассказал Малюска, за решеткой находятся тысячи граждан, готовых защищать свое государство. Анализ того, безопасны ли они для несения военной службы, не займет много времени, отметил министр, поскольку все заключенные уже проходили тестирование на определение риска совершения повторных преступлений.

"Мне сложно представить, какую опасность в рядах ВСУ будут представлять те, кто был осужден за нарушение правил ПДД, когда последствия были непреднамеренными, или те, кто совершил коррупционное нарушение. Они убивать из автомата своих собратьев точно не будут. Но и следует понимать, что в армии сейчас - это не только защищать Родину с оружием в руках, а это и строить разные вещи. Рискованно давать автомат, давайте дадим лопату", - сказал он.

Мобилизация осужденных

Напомним, Рада одобрила в первом чтении новый законопроект о мобилизации. В документе, среди прочего, предлагается разрешить добровольную мобилизацию людей с погашенной судимостью. Но за исключением ряда статей.

Однако в Минюсте выступают за более радикальные подходы к этому вопросу. Как заявлял министр Малюська, тысячи граждан Украины, имеющих судимость, хотят присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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