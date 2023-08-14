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Маляр о ситуации на фронте: ВСУ освобождают Урожайное и продвигаются под Бахмутом

Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают деоккупацию поселка Урожайное, а также продвигаются в Бахмутском районе. При этом оккупанты пытаются атаковать на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.

Безуспешное наступление оккупантов

По словам Маляр, враг сейчас пытается вести постоянные атаки на Купянском и Лиманском направлениях, но наши защитники их отбивают. 

В частности, оккупанты на Купянском направлении усиливают минирование вдоль границы с Украиной и ищут слабые места в обороне ВСУ. 

В то же время на Лиманском направлении россияне продолжают штурмы с целью вытеснения наших войск в районе Серебрянского леса Донецкой области, но безуспешно. 

Наступление россиян фиксируют также на Авдеевском и Марьинском направлениях. Они хотят установить полный контроль над Марьинкой и окружить Авдеевку. 

"Наши защитники не дают врагу реализовать планы, но это очень непросто. Продолжаются горячие бои. Ситуация там напряженная и сложная", - уточнила Маляр. 

Продвижение ВСУ

По словам заместителя министра обороны, наши защитники продолжают наступление в районе Бахмута. За неделю они освободили там 3 квадратных километра, а общая деоккупированная площадь теперь составляет 40 квадратных километров. 

Также ВСУ достигли успеха южнее и юго-восточнее села Старомайорское, они закрепляются на достигнутых рубежах.

"В ходе наступательных действий Силы обороны таврического направления продолжают освобождение н.п. Урожайное", - добавила чиновница. 

Фото: Урожайное на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские военные с начала лета продолжают контрнаступление на отдельных направлениях. Они уже смогли достичь успеха на юго-востоке, где деоккупировали ряд населенных пунктов. 

К примеру, 27 июля им удалось освободить от врага Старомайорское

Также украинские воины продвигались и под Бахмутом. Там они заняли господствующие высоты и взяли город под огневой контроль. 

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал тех, кто недоволен "медленным" наступлением наших защитников

 

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