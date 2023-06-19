RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Маляр о ситуации на фронте: нужно настроиться, что будет жесткий поединок

Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты пытаются остановить наступательные действия украинских военных и не сдаются. Поэтому нужно настроиться на жесткий поединок.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, на юге украинским военным сложно продвигаться, поскольку враг продолжает сопротивление. При этом защитники сталкиваются со "сплошным заминированием".

"Нужно понимать, что враг не будет сдаваться легко, и мы должны настроиться, что это будет очень жесткий поединок. Собственно это сейчас и происходит", - уточнила замминистра.

Маляр также отметила, что не стоит измерять успех ВСУ только в километрах или освобожденных населенных пунктах, поскольку продолжающаяся операция имеет несколько задач. Их уже выполняют военные.

"Они двигаются так, как и должны были двигаться. Наибольшие результаты еще впереди", - заявила чиновница.

Она добавила, что на Купянском и Лиманском направлениях украинские защитники находятся в очень ожесточенной обороне и ни одного метра врагу оккупировать не удалось.

Такие действия врага Маляр объяснила тем, что он не оставляет свою ключевую цель - выход на рубежи Донецкой и Луганской областей.

Успехи ВСУ

Напомним, с начала июня украинские военные продолжают успешные наступательные действия на юго-востоке Украины. Им уже удалось освободить от врага восемь населенных пунктов.

В частности, сегодня стало известно о деоккупации села Пятихатки. Как рассказали военные, россияне бежали, бросая технику, оружие и боеприпасы. При этом из населенного пункта уже удалось эвакуировать шесть человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ