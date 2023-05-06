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Маляр о заявлении РФ: нужно быть готовыми к самым коварным сценариям

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Карина Левицкая

Не нужно искать глубокие смыслы или многоходовые комбинации в заявлениях вражеских главарей, ведь несмотря на все враг не изменил своих планов по завоеванию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Анны Маляр.

"Как расценивать видео и текстовые заявления вражеских главарей об их планах? Никак", - сказала Маляр.

Она пояснила, что украинцам не надо искать в этих заявлениях глубокие смыслы или многоходовые комбинации, ведь враг по-прежнему придерживается своих принципов и хочет завоевать всю Украину.

"У них не удался блицкриг прошлого года, поэтому они движутся теперь поэтапно. Вернее, пытаются двигаться, потому что наши оборонцы не дают им это сделать", - подчеркнула замминистра.

Она добавила, что независимо от того, что враг говорит, пишет, показывает - необходимо всегда быть готовым к самым коварным сценариям, потому что именно это россияне и демонстрируют с начала войны.

Напомним, на фоне того, что ЧВК "Вагнера" не может захватить Бахмут, их главарь Евгений Пригожин заявил о так называемом "выходе" из города.

Детальнее о том, как реагируют в ГУР МО и ВСУ на заявления Пригожина - можно узнать в материале РБК-Украина.

Тем временем гаулейтер оккупированной части Запорожской области объявил частичную "эвакуацию" населения.

Позже в России заявили, что хотят "переселить" около 70 тысяч человек в Запорожской области.

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Российская ФедерацияВойна России против УкраиныАнна Маляр