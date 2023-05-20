Маляр назвала цель вбросов россиян о выборах в Украине
Один из ключевых вражеских информационных приемов - смещать акценты с войны на политику. Чем сложнее россиянам на фронте воевать с ВСУ, тем больше они вбрасывают информации об украинских выборах.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram.
"Цель таких вбросов - разъединение общества и подрыв доверия к военно-политическим решениям", - заявила она.
Маляр добавила, что для противника важно подорвать доверие к решению президента и военного командования потому что доверие к ним консолидирует общество в борьбе с врагом.
"Недоверие - ослабляет", - заявила она.
Скандал вокруг выборов
Недавно президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявил, что Украине необходимо провести парламентские и президентские выборы даже при условии военного положения. В частности, он даже предложил голосование по интернету.
В свою очередь ему ответил секретарь СНБО Алексей Данилов. В эфире телемарафона он заявил, что до завершения военного положения в Украине не будет выборов, поскольку это противоречит Конституции страны.
Российское влияние
Россияне постоянно пытается повлиять на политическую ситуацию в Украине с помощью фейков и ИПСО. При этом ранее британская разведка раскрыла методы и цели российских ИПСО против Украины.
Помимо этого россияне пытались разогнать в информационном поле сообщения о ссоре между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Возможны ли выборы
Поскольку в Украине сейчас объявлено военное положение, то Конституцией запрещается проведение каких-либо выборов в этот период.
Помимо этого значительная часть Украины пока еще временно захвачена российскими войсками, в тысячи украинцев уехали за границу, что повлияет на явку на выборах. В то же время российские хакеры время от времени пытаются осуществить кибератаку на сайты органов власти.
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