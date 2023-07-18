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Маляр о наступлении ВСУ на юге: разминировать территории быстрее невозможно

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Вторник 18 июля 2023 12:11
Маляр о наступлении ВСУ на юге: разминировать территории быстрее невозможно Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Разминировать территории на юге быстрее невозможно из-за технических моментов. Поэтому наступление Вооруженных сил Украины замедляется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, россияне понимали, что наступление сил обороны рано или поздно начнется, а потому готовились и укреплялись. В настоящее время враг имеет преимущество в количестве вооружений и людей.

"РФ готовилась к такой войне 30 лет, ресурсов у них много, они могут себе это позволить. Надо понимать, что наши войска прорываются через заминированные участки и мощное сопротивление противника, это замедляет", - сказала Маляр.

Она добавила, что сейчас украинские воины сокращают оборонный потенциал захватчиков.

"Украина не будет больше людей, чем РФ, разминировать скорее невозможно, есть технические особенности и правила", - подчеркнула замминистра.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские защитники с начала лета продолжают контрнаступление на отдельных направлениях. Они уже смогли освободить от россиян ряд населённых пунктов на юго-востоке.

Также ВСУ добились успеха и под Бахмутом - там они заняли господствующие высоты и установили огневой контроль над городом.

При этом на Лимано-Купянском направлении наши воины находятся в обороне. Там враг сосредоточил более 100 тысяч своих солдат.

По последним данным Генштаба, украинские защитники добились успеха в нескольких направлениях на юго-востоке нашей страны. Также они продолжают наступление под Бахмутом.

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