На Мальту дозволили зійти понад 350 мігрантів

На берег Мальти дозволили зійти з корабля Ocean Viking 356 врятованих у Середземному морі мігрантам. Про це повідомлляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Напередодні цих врятованих мігрантів домовилися перерозподілити між собою шість країн ЄС - Німеччина, Франція, Португалія, Румунія, Люксембург та Ірландія. Лише після цього уряд Мальти погодився прийняти мігрантів з рятувального судна, на якому вони перебували майже два тижні.

Судно Ocean Viking востаннє перебувало між італійським островом Лампедуза та Мальтою, чекаючи дозволу на те, щоб зайти у порт. Саме судно діє під егідою гуманітарних організацій "Лікарі без кордонів" та SOS Méditerranée.

Як повідомлялося, "Лікарі без кордонів" критикують нездатність країн-членів Євросоюзу домовитися про механізм прийому біженців, врятованих в Середземному морі, і відмову Італії дозволити мігрантам зійти на берег в її портах. Тож з кінця липня 2019 року команда корабля Ocean Viking, що ходить під норвезьким прапором, розпочала порятунок біженців у Середземному морі.

Раніше повідомлялося, що британські прикордонники і берегова охорона врятували 50 біженців, які намагалися перетнути протоку Ла-Манш.

РБК-Україна писало, що в ніч з вівторка на середу більше сотні мігрантів висадилися з рятувального корабля Open Arms на італійському острові Лампедуза. Іспанське гуманітарне судно Open Arms з біженцями на борту з 2 серпня чекало в Середземному морі, поки його прийме якийсь з європейських портів.