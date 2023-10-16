Мальта – Украина: где смотреть матч квалификации к Евро-2024

Матч Мальта – Украина сыграют 17 октября. Поединок состоится на арене Национального стадиона в Та-Кали. Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Черкассы" и т. д.). Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. В сети эксклюзивным транслятором поединка будет сервис MEGOGO.

Предматчевая студия там начнется в 20:30. Трансляция встречи "сине-желтых" против островитян будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Комментаторами матча будут Александр Новак и Роберто Моралес.

Лагерь сборной Украины покинули защитник Сергей Кривцов и полузащитник Руслан Малиновский. Первый не успел восстановиться от травмы. А второй в свою очередь не поможет команде Сергея Реброва из-за перебора желтых карточек.