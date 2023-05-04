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Чуть не пристрелили своего. Пограничники Беларуси опозорились, сбивая дрон (видео)

Фото: пограничники Беларуси опозорились, сбивая якобы украинский дрон (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Белорусские пограничники опозорились при попытке сбить якобы украинский дрон. Подбить "птичку" им так и не удалось, впрочем, они использовали немало патронов и чуть не убили своего же товарища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Мая Краіна Беларусь".

Так, в сети распространилось видео, на котором пограничники Беларуси открыли огонь по дрону на границе с Украиной. Для этого они решили использовать обычное стрелковое оружие. В итоге "приземлить" БПЛА им не удалось, хотя пограничники и высадили несколько обойм. Зато чуть не подстрелили друг друга.

На кадрах модно заметить, что один из белорусских пограничников идет прямо перед позициями товарищей, так активно пытающихся попасть по дрону.

Интересно, что сам оператор беспилотника не спешил отводить "птичку" и спокойно наблюдал за беспомощной суетой белорусов.

Само видео сопровождается бессмысленными действиями пограничников и их раздраженным командиром. Приведем несколько цитат:

  • Командир: Положение лежа! Давайте!
  • Пограничник: Су*а, он (дрон - ред.) так крутится.
  • Командир: Не так! На спину. Легли на спину!

"Теперь вы понимаете, почему лукашенковская армия не участвует в войне? Они даже стрелять не умеют!" - комментируют в белорусских оппозиционных пабликах видео.

Обратите внимание, что на видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, ранее мы писали о том, что белорусские пограничники жаловались на "запугивания" украинских коллег. Те заявили, что украинцы вывесили манекен, чтобы якобы напугать их.

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