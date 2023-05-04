Мало не пристрелили свого. Прикордонники Білорусі зганьбилися, збиваючи дрон (відео)

Так, в мережі поширилося відео, на якому прикордонники Білорусі відкрили вогонь по дрону на кордоні з Україною. Для цього вони вирішили використати звичайну стрілецьку зброю. В підсумку "приземлити" БПЛА їм не вдалося, хоча прикордонники й висадили кілька обойм. Зате мало не підстрелили одне одного.

На кадрах модна помітити, що один з білоруських прикордонників йде прямо перед позиціями побратимів, які так активно намагаються влучити по дрону.

Цікаво, що сам оператор безпілотника не поспішав відводити пташку і спокійно спостерігав за безпорадною метушнею білорусів.

Саме відео супроводжується безглуздими діями прикордонників та їхнім роздратованим командиром. Наведемо декілька цитат:

Командир: Положення лежачи! Давайте!

Прикордонник: Су*а, він (дрон - ред.) так крутиться.

Командир: Не так! На спину. Лягли на спину!

"Тепер ви розумієте, чому лукашенківська армія не бере участі у війні? Вони навіть стріляти не вміють!" - коментують в білоруських опозиційних пабліках відео.

Звернімо увагу, що на відео присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що білоруські прикордонники скаржилися "залякування" українських колег. Ті заявили, що українці вивісили манекен, аби нібито злякати їх.

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