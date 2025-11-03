Малому бизнесу нужны не только в льготы, но и партнерства, - Шуляк о новых возможностях поддержки

По ее словам, также необходимо активнее использовать возможности программы "5-7-9%" - успешные кейсы снижения ставки до 0% насчитывают более 200 предприятий.

Во время форума "Диалог власти с бизнесом: вызовы и новые возможности для развития ММСП" Елена Шуляк очертила пять системных направлений поддержки предпринимательства, по которым сегодня должно двигаться государство, - дерегуляция через цифровизацию, социальная инфраструктура, человеческий капитал, доступ к финансам и адресное восстановление малого бизнеса.

Без реализации этих шагов бизнесу будет сложно не только быть успешным, но и вообще выживать. Соответственно, не будет налоговых поступлений, без которых невозможно не только развитие экономики Украины, но и ее устойчивость.

Цифровизация

"Регуляторная среда определяет инвестиционный климат. Движение есть, но системного изменения еще нет. Настоящий прорыв возможен только через цифровизацию, которая убирает человеческий фактор и манипуляции - цифровая система просто работает", - заявила Шуляк.

По ее словам, цифровизация должна стать ядром дерегуляции на всех уровнях. Если на центральном уровне уже создано много сервисов, то местному нужно "собраться" - автоматизировать процессы и подтянуть стандарты к амбиции видеть Украину среди топ-5 цифровых государств.

Социальная инфраструктура

"Инфраструктура - ​​это не только дороги. Для экономики критическая социальная инфраструктура: детсады с укрытиями и сервисы, позволяющие людям работать. Женщина не пойдет на работу, если нет безопасного места для ребенка", - акцентировала Елена Шуляк.

Недавно презентованное исследование с выборкой более 68 тысяч респондентов, рассказала парламентарий, показало: значительная часть женщин не может выйти на работу именно из-за отсутствия базовой социальной инфраструктуры. Таким образом, громады должны планировать развитие глубже, учитывая, как социальная инфраструктура усиливает локальную экономику.

Человеческий капитал

"После войны кадровый дефицит станет вызовом №1. Уже сейчас нужно переосмыслить образование: больше практических программ, переквалификация для ветеранов и женщин, которые меняют профессию", - отметила Шуляк.

Речь идет об адаптации образовательной системы под запрос работодателей - от коротких практических курсов к переквалификации, чтобы человеческий капитал отвечал реальным потребностям восстановления.

Доступ к финансам

"Доступ к финансам остается болью. Банки не дают проектные кредиты по ставкам, с которыми бизнес может работать. Программа "5-7-9%" - база, но ее мало", - сказала она.

В то же время Шуляк отметила положительные кейсы относительно эффективных решений в этом плане на местах: местные власти в рамках этой программы могут фактически снижать ставку для отдельных предприятий до 0%. Более того, такой возможностью уже воспользовались более 200 предприятий. Местные целевые программы также способны усиливать финансирование малого бизнеса.

Восстановление малого бизнеса

"Восстановление малого и среднего бизнеса - отдельный приоритет. Ракеты не спрашивают, где фронт - разрушения по всей стране. Малым бизнесам часто нужно не десятки миллионов гривен, а 500 тыс. - 1 млн, чтобы поднять кафе или барбершоп", - подчеркнула парламентарий.

Одним из решений Елена Шуляк назвала возможность задействовать средства Фонда энергоэффективности и Фонда декарбонизации для целевых программ восстановления пострадавших предприятий: под нулевые или близкие к нулевой ставке, с требованием восстановления по стандартам энергоэффективности и энергонезависимости.

"Мы запросили бизнес-ассоциации - УРБ, Европейскую Бизнес Ассоциацию, Американскую торговую палату, Союзы украинских предпринимателей - и получили десятки страниц предложений", - сообщила Шуляк.

Она добавила: большинство наработок уже оговорены в Комитете и вынесены на работу с правительством. Действует Рада коалиции: еженедельно руководители комитетов и министерств проводят тематические совещания, где правительство дает поручение профильным ведомствам находить решение.

"Нужно объединять усилия местного, регионального и центрального уровней, чтобы вместе усиливать государственные программы", - подытожила Елена Шуляк.