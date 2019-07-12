Малиновський може опинитися в іншому італійському клубі

Клуб Серії А "Аталанта" має намір придбати півзахисника бельгійського "Генка" Руслана Малиновського. Про це повідомляє сайт італійського журналіста Альфредо Педулли.

26-річний українець був дуже близький до переходу в інший клуб з чемпіонату Італії - "Сампдорію", але угода не відбулася, тому що сам футболіст хоче грати в Лізі чемпіонів.

Зазначається, що посприяти переходу українця може ймовірний трансфер румунського півзахисника Яніса Хаджі в "Генк".

Нагадаємо, Малиновський відмовився продовжувати контракт з бельгійським клубом і має намір перебратися в топ-чемпіонат. Повідомлялося, що інтерес до українця проявляла низка італійських клубів - "Аталанти", "Сампдорії", а також "Наполі".

Через бажання покинути чемпіонат Бельгії Руслан Малиновський не поїде на збори з клубом і буде тренуватися індивідуально.

Малиновський став гравцем "Генка" в січні 2016 року, а через півтора року бельгійці викупили його контракт у донецького "Шахтаря".