У Малі в результаті атаки бойовиків загинули понад 10 військових

Жертвами нападу бойовиків стали 16 малійських військових

В Мали в результате атаки боевиков террористической организации "Аль-Каида" на военную базу погибли 16 военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщил представитель армии полковник Диарран Конэ, террористы совершили нападение и на некоторое время захватили военную базу в малийском селе Диура в районе Мопти, что в центре страны.

В результате атаки погибли по меньшей мере 16 малийских военнослужащих, которые пытались отбить нападение.

"Я сейчас нахожусь в базе. Здесь много погибших. Я насчитал 16", - отметил Коне.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате атаки группы повстанцев группировки "Армия спасения рогинджа Аракана" на полицейский пост на западе Мьянмы погибли 9 правоохранителей.

РБК-Украина писало, что в Нигерии в результате атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство" на северо-востоке страны погибли по меньшей мере 10 военнослужащих. Нападение боевиков ИГИЛ произошло в селе Тдмари на северо-востоке Нигерии.

Ранее, в восточной части Конго в городе Бутембо было совершено нападение на центр лечения лихорадки Эбола, что привело к гибели одного правоохранителя, а также ранения сотрудников центра.