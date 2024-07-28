В Мали ликвидирован самый популярный пропагандист ЧВК "Вагнер", - СМИ

Десятки россиян из ЧВК "Вагнера" были убиты или взяты в плен на севере Мали. В ходе боев также ликвидирован пропагандист наемников, автор канала Grey Zone.
Передает РБК-Украина со ссылкой на The Insider и Медиазона.
Как сообщается, на севере Мали, вблизи границы с Алжиром, туареги сражающиеся за независимость Азавада заявили об успешной атаке на Вооруженные силы Мали и сопровождающих их боевиков ЧВК "Вагнера". По их информации, за два дня боев были убиты и ранены десятки солдат и наемников. Известно также, что несколько россиян попали в плен.
Среди погибших оказался автор крупнейшего среди приближенных к наемникам канала Grey Zone. Речь идет о 29-летнем уроженце Липецка Никите Федянине. На его канал в Telegram подписано более полумиллиона человек. В сети публикуют фото вероятно его мертвого тела.
Ранее в СМИ сообщали, что во время штурмов города Бахмут в Донецкой области, частная военная компания "Вагнера" потеряла как минимум 19 500 бойцов. Из них более 17 000 были заключенными.
Также сообщалось, что в мае этого года во ходе наступления армии РФ на Волчанск Харьковской области, противник задействовал бойцов африканского корпуса. Среди них были замечены бывшие члены ЧВК "Вагнера".
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