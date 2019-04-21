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У Малі бойовики напали на конвой ООН, є жертви

Новини » Надзвичайні події    21.04.2019 - 08:24
У Малі бойовики напали на конвой ООН, є жертви
Фото: миротворці ООН (wikimedia.org/Cpl. Janessa Pon)

В результаті нападу 1 миротворець загинув, ще 4 отримали поранення

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив, що в центральній частині Малі було скоєно напад на конвой ООН, що призвело до загибелі одного єгипетського миротворця, ще 4 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Гутерріш заявив, що напад стався у центральній частині країни в регіоні Мопті між Боні і Дуенца. Миротворці відкрили у відповідь вогонь по нападниках, убивши одного бойовика, ще 8 були затримані.

Повідомляється, що миротворча місія ООН в Малі, яка діє з 2013 року, є однією з найбільш смертоносних. Станом на кінець березня 2019 року в ній загинуло 195 миротворців.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Малі в результаті нападу на автомобіль, в якому рухалися представники миротворчої місії ООН, загинули троє миротворців з Гвінеї. Миротворці на орендованому автомобілі поверталися в Гвінею, коли невідомі зі зброєю зупинили їх в 44 км до південно-заходу від Бамако.

Нагадаємо, 20 січня 2019 в результаті напади бойовиків на базу миротворчої місії ООН в західноафриканській Республіці Малі загинули 10 миротворців з Чаду. Було поранено не менше 25 осіб.

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