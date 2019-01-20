Зросла кількість жертв нападу на базу ООН у Малі

Фото: миротворці ООН (wikimedia.org/Cpl. Janessa Pon)

Генсек ООН закликав притягнути винних до відповідальності

У результаті нападу бойовиків на базу миротворчої місії ООН у західноафриканській Республіці Малі загинули 10 миротворців з Чаду і поранено щонайменше 25 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив напад на табір в Агельхуці в провінції Кідаль і закликав притягнути винних до відповідальності.

"Десять миротворців з Чаду були вбиті і щонайменше 25 отримали поранення", - йдеться в заяві офіційного представника ООН Стефана Дюжарріка.

Нагадаємо, рано вранці 20 січня на базу місії ООН у місті Агельхуці в західноафриканській республіці Малі було скоєно напад бойовиків, пов'язаних з терористичним угрупуванням "Аль Каїда". Спочатку повідомлялося про 8 загиблих і 11 поранених миротворців.

Миротворці ООН були направлені в Малі в 2012 році після того, як ісламістські угруповання взяли під свій контроль північні території країни. У квітні 2018 року бойовики вже скоювали напад на цю ж базу, тоді загинуло двоє миротворців.