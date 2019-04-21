В Мали боевики напали на конвой ООН, есть жертвы

Фото: миротворцы ООН (wikimedia.org/Cpl. Janessa Pon)

В результате нападения 1 миротворец погиб, еще 4 получили ранения

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что в центральной части Мали было совершено нападение на конвой ООН, что привело к гибели одного египетского миротворца, еще 4 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Гутерриш заявил, что нападение произошло в центральной части страны в регионе Мопти между Бони и Дуэнца. Миротворцы произвели ответный огонь по нападавшим, убив одного боевика, еще 8 были задержаны.

Сообщается, что миротворческая миссия ООН в Мали, которая действует с 2013 года, является одной из самых смертоносных. По состоянию на конец марта 2019 года в ней погибло 195 миротворцев.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Мали в результате нападения на автомобиль, в котором двигались представители миротворческой миссии ООН, погибли трое миротворцев из Гвинеи. Миротворцы на арендованном автомобиле возвращались в Гвинею, когда неизвестные с оружием остановили их в 44 км к юго-западу от Бамако.

Напомним, 20 января 2019 в результате нападения боевиков на базу миротворческой миссии ООН в западноафриканской Республике Мали погибли 10 миротворцев из Чада. Было ранено не менее 25 человек.