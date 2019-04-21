ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Мали боевики напали на конвой ООН, есть жертвы

Новости » Происшествия    21.04.2019 - 08:24
В Мали боевики напали на конвой ООН, есть жертвы
Фото: миротворцы ООН (wikimedia.org/Cpl. Janessa Pon)

В результате нападения 1 миротворец погиб, еще 4 получили ранения

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что в центральной части Мали было совершено нападение на конвой ООН, что привело к гибели одного египетского миротворца, еще 4 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Гутерриш заявил, что нападение произошло в центральной части страны в регионе Мопти между Бони и Дуэнца. Миротворцы произвели ответный огонь по нападавшим, убив одного боевика, еще 8 были задержаны.

Сообщается, что миротворческая миссия ООН в Мали, которая действует с 2013 года, является одной из самых смертоносных. По состоянию на конец марта 2019 года в ней погибло 195 миротворцев.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Мали в результате нападения на автомобиль, в котором двигались представители миротворческой миссии ООН, погибли трое миротворцев из Гвинеи. Миротворцы на арендованном автомобиле возвращались в Гвинею, когда неизвестные с оружием остановили их в 44 км к юго-западу от Бамако.

Напомним, 20 января 2019 в результате нападения боевиков на базу миротворческой миссии ООН в западноафриканской Республике Мали погибли 10 миротворцев из Чада. Было ранено не менее 25 человек.

В результате боев в районе Триполи погибло более 120 человек, - ООН В ООН осудили атаку на аэропорт города Триполи
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит второй тур голосования Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ООНМали
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь