Малайзія відновить пошуки зниклого літака MH370

Пошуки будуть відновлені у разі отримання пропозицій від зацікавлених компаній

Правительство Малайзии заявило о готовности возобновить поиски пропавшего в 2014-м самолета Malaysia Airlines рейса MH370. Об этом заявил министр транспорта Малайзии Энтони Локе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, поиски будут возобновлены в случае получения реальных предложений от заинтересованных компаний.

Он также заверил, что Малайзия готова выплатить вознаграждение компаниям, которые найдут следы пропавшего борта.

Напомним, самолет Boeing 777, летевший из Малайзии в Пекин пропал 8 марта 2014 года над Индийским океаном. До сих пор удалось обнаружить только несколько его обломков.

В 2015 году власти Малайзии объявили исчезновение самолета Malaysia Airlines несчастным случаем.

В июле 2018 года малайзийская следственная группа сообщила, что не смогла установить причины исчезновения лайнера. Предположительно, самолет разбился в южной части Индийского океана.

В ноябре 2018 в Соединенных Штатах суд в Вашингтоне отклонил иск родственников пассажиров самолета Boeing рейса MH370 Куала-Лумпур-Пекин, пропавшего в 2014 году, к американской корпорации Boeing и немецкой страховой компании Allianz.